Dette : pourquoi la France craint une nouvelle dégradation de sa note vendredi

Outre cette note, Paris va scruter avec attention les commentaires publiés par S&P, alors que les agences ont récemment mis en avant l'effet délétère de la réforme des retraites et de la contestation sociale sur la capacité du gouvernement à poursuivre les réformes économiques, pourtant vantée par l'exécutif depuis six ans. Fin avril, Fitch a mis en avant "l'impasse politique" du gouvernement pour justifier sa dégradation à "AA-", et Moody's le "faible mandat" dont dispose le gouvernement dans un commentaire qui n'a toutefois pas donné lieu à une dégradation de la note.

En avril dernier, Fitch avait estimé que la France paraissait mieux notée qu'elle ne le mériterait, détenant l'endettement le plus élevé des pays de la catégorie "AA" et présentant le double de l'endettement médian dans cette catégorie. Une situation qui s'explique par la "certaine confiance" des agences de notation vis-à-vis de l'économie française. De son côté, S&P note la France depuis 1975 et ne l'a dégradée qu'à deux reprises. C'est aussi la première à avoir retiré à l'Hexagone son emblématique "triple A" en 2011, meilleure note possible et symbole d'une excellente gestion, dont un petit cercle bénéficient encore auprès des trois agences, à l'instar de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Australie.