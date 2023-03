Dette publique : la Cour des comptes appelle à un "redressement"

Mettre fin au "quoiqu'il en coûte". Après les dizaines de milliards d'euros dépensés pour aider les ménages et les entreprises à affronter la crise sanitaire, l'année 2022 devait marquer la fin de cette mesure onéreuse. C'était sans compter sur la guerre en Ukraine et l'envolée des prix de l'énergie qui ont conduit le gouvernement à remettre la main au portefeuille. "La crise énergétique a prolongé la période de soutien public massif à l'économie et aux ménages, synonyme de déficit et de dette publics toujours très élevés", a en effet constaté la Cour des comptes dans son épais rapport annuel, remis au président Emmanuel Macron avant sa présentation ce vendredi 10 mars.

"Il est donc indispensable de mettre en place une stratégie qui combine redressement résolu des finances publiques et redressement du potentiel de croissance à moyen terme", ajoute-t-elle, pointant des recettes fiscales amenées à être moins dynamiques en 2023 alors que la dépense publique continue de croître.