L'avenir de Duralex est examiné mercredi après-midi devant la justice pour déterminer si une reprise de l'entreprise est possible ou non. Quatre propositions de repreneurs ont été étudiées en ce sens mardi par le CSE de la verrerie. Les syndicats espèrent "avoir le moins de casse sociale possible" à l'issue de cette décision.

Duralex pourra-t-il être sauvé ? L'avenir de l'emblématique verrerie française se joue ce mercredi après-midi. Le Tribunal de commerce d'Orléans (Loiret) soit statuer lors d'une audience sur la possibilité d'une reprise ou non. Placée en redressement judiciaire depuis avril, l'entreprise fait face depuis plusieurs années à d'importantes difficultés financières.

Pour le moment, quatre repreneurs ont vu leur dossier étudier mardi lors d'une réunion extraordinaire du comité social d'entreprise (CSE) au siège du groupe à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

Quatre repreneurs aux profils inconnus

L'identité précise des potentiels repreneurs n'a pas filtré. Il s'agirait de deux banques, d'un fonds d'investissement ainsi qu'une société coopérative et participative (Scop), dans laquelle près de 130 salariés se sont déclarés prêts à mettre chacun 500 euros. Selon le président (PS) de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, seules deux des propositions de reprise présentent "un vrai contenu industriel", ce qui permettrait "une poursuite de la production" au sein de l'entreprise. Un point auquel les collectivités territoriales sont "très attachées", Duralex constituant une marque historique dans la région.

L'ensemble des 227 emplois pourra-t-il être sauvegardé ? "Aucune des offres n'est complète, sérieuse ou aboutie", assure une source syndicale. Selon elle, seule la Scop permettrait, pour l'heure, de "reprendre tous les actifs sociaux et maintenir l'ensemble des 227 emplois".

Deux options s'offrent désormais à la verrerie : soit Duralex a les moyens de poursuivre son activité et celle-ci se dirige vers une cession, soit il faudra envisager une liquidation. "On espère avoir le moins de casse sociale possible", souffle un autre représentant syndical, avant de souligner que les salariés "commençaient à avoir l'habitude de ce type de situation".

L'annonce de la mauvaise santé financière de la verrerie au printemps avait pris de court les salariés de l'entreprise. "Duralex est en difficulté depuis pas mal d'années", avait concédé la nouvelle PDG de l'entreprise, Géraldine Fiacre, dans un entretien au quotidien régional La République du Centre, en avril. Le gouvernement avait alors assuré "être prêt à accompagner Duralex si "une offre de reprise solide émerge".