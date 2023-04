Dette : l'agence Fitch abaisse la note de la France, Bruno Le Maire promet de "poursuivre les réformes"

Il y a six semaines, le gouvernement adoptait définitivement son projet de réforme des retraites prévoyant un report de l'âge légal de 62 à 64 ans, grâce à l'appui de l'article 49-3 de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote au Parlement. Cette décision a entraîné un net durcissement de la contestation, et plusieurs journées de manifestations violentes sur tout le territoire, rappelant l'épisode des gilets jaunes à partir de 2018.

"Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment", poursuit Fitch qui avait assorti sa précédente notation d'une perspective négative, soit le risque d'un abaissement. La situation de blocage actuelle pourrait aussi "créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes", estime Fitch, qui a accompagné, cette fois, sa note "AA-" d'une perspective stable.