Malgré les sanctions économiques, le rouble est-il devenu la devise "la plus performante du monde" ?

S'ajoute à cette décision politique un phénomène économique. "Le changement de vision sur les perspectives économiques russes", souligne de son côté Carl Grekou. Économiste au Centre d’études prospectives et d'informations internationales (CEPII), un service lié à Matignon et France Stratégie, il relève en effet qu'avec la flambée des prix de l'énergie - dont les transactions en Russie doivent désormais être effectuées en rouble - il y a eu une augmentation de la demande pour cette monnaie.

Le rouble est donc devenu difficile à vendre. Les mesures politiques poussent au contraire à son achat. Résultat, comme le montre le graphique ci-dessus, la monnaie russe a d'abord progressé en avril, avant d'atteindre des sommets. C'est la logique économique de l'offre et de la demande qui se joue, mais "de manière contrainte", observe Christophe Boucher.

"Ces mesures ont artificiellement gonflé la valeur du rouble." Et tandis qu'au 7 mars, il fallait environ 142 roubles pour acheter un dollar, il n'en faut plus que 60. Et sur une base annuelle, soit entre août 2021 et août 2022, le rouble est effectivement l'une des monnaies qui s'est le plus appréciée, comme le confirment les deux économistes.