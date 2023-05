Inflation : la Banque centrale européenne relève (encore) ses taux... mais frappe moins fort

Elle aura frappé moins fort que lors des précédentes hausses. Jeudi 4 mai, la Banque centrale européenne a relevé, comme attendu, ses principaux taux directeurs, mais cette hausse n'est que d'un quart de point (0,25 point de pourcentage). Elle intervient alors que la BCE a mis en place une politique volontaire de resserrement monétaire contre une inflation trop élevée dans la zone euro. Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4%, au plus haut depuis octobre 2008, après avoir déjà subi six hausses consécutives entre 0,50 et 0,75 point depuis juillet.