Céréales ukrainiennes : quelles conséquences sur les prix après le retrait russe ?

C'est un accord vieux d'un an qui s'est terminé ces dernières heures. Le 22 juillet 2022, Russie et Ukraine signaient, sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, un texte garantissant l'exportation sécurisée des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Prolongé à plusieurs reprises, il a pris fin dans la nuit de lundi 17 à mardi 18 juillet. Il a permis de sortir 33 millions de tonnes de grains d'Ukraine, mais pas un de plus, car la Russie a souhaité y mettre un terme tant que ses exigences ne sont pas remplies (en particulier concernant ses propres exportations de nourriture et d'engrais).

Cette décision pourrait entraîner plusieurs conséquences. Y compris sur l'économie. Ce qu'a immédiatement dénoncé le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lundi soir. Le choix de Moscou de se servir "de la nourriture comme d'une arme [...] va compliquer l'acheminement d'aliments dans les endroits qui en ont désespérément besoin et entraîner une hausse des prix", a-t-il prévenu. Qu'en est-il ?