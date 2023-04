Économie : la semaine de quatre jours, une bonne idée ?

Une autre hypothèse consiste à allonger la durée quotidienne du travail pour remplacer le jour d'activité en moins. Autrement dit, travailler 8 heures et 45 minutes par jour au lieu de 7 heures, pour une semaine de 35 heures. "Si le nombre d'heures de travail hebdomadaire n'évolue pas, en principe, cela ne change rien pour l'économie", souligne l'économiste. À condition que la productivité horaire se maintienne au même niveau. Et là, rien n'est moins sûr : "Il n'est pas évident que l'on soit aussi productif lors de la dernière heure d'une longue journée que lors d'une journée additionnelle", avertit le membre de l'OCDE. "Oui, en travaillant quatre jours, les salariés seront probablement plus motivés. Mais ils peuvent aussi être plus fatigués par des journées plus longues. L'effet sur la productivité est donc incertain."