Arrêts maladies limités, fin des "chèques exceptionnels"… Les mesures de Bercy pour redresser les finances publiques

Le gouvernement acte la fin du "quoi qu’il en coûte". Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a profité ce lundi des assises des finances publiques pour détailler sa feuille de route ces prochains mois. Objectif : redresser des comptes dégradés par les crises successives. Selon le ministre, "au moins 10 milliards d'économies" ont été identifiées pour redresser les finances publiques d'ici à 2027.

Les leviers dévoilés par Bercy ce lundi sont nombreux : la fin des "chèques exceptionnels", l'ouverture d'un chantier pour limiter les arrêts maladies d'ici l'automne, mais aussi le remboursement des "frais de santé de confort ou de facilité". Autre mesure retenue, la réduction du coût des aides à l'emploi (apprentissage, CPE, ...) dans les départements où le chômage est faible et où il y a des tensions dans certains métiers. En outre, le ministère a acté la fin des avantages fiscaux sur les énergies fossiles (gazole non routier agricole et non agricole, le transport routier), étalée progressivement sur 4 ans.