L'État va lancer une OPA à 9,7 milliards d'euros pour renationaliser EDF

C'était l'une des principales annonces d'Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, le 6 juillet dernier. Dix-sept ans après l'ouverture du capital d'EDF et son entrée en bourse, le ministère de l'Économie a confirmé, ce mardi, qu'il allait lancer une offre publique d'achat (OPA) pour renationaliser EDF et détenir 100% du capital de l'entreprise. Une opération qui coûterait 9,7 milliards d'euros, a indiqué Bercy.

L'OPA va porter sur les 15,9% du capital lui restant à acquérir, réparti entre des actionnaires privés (15% du capital) et les salariés (environ 1%). Elle ne se réalisera toutefois que si une loi de finances rectificative est adoptée au Parlement avec les crédits nécessaires et se fera sur la base d'une offre de 12 euros l'action, et de 15,64 euros par OCEANE (obligation convertible), précise le ministère de l'Économie.