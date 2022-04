EDF veut devenir un des leaders européens de l'hydrogène

Devenir "un des leaders" de la production d'hydrogène bas carbone d'ici 2030. Voilà l'objectif affiché par EDF à travers son "plan hydrogène" qui prévoit notamment un investissement de deux à trois milliards d'euros "cofinancés" par le groupe. Ces projets seront développés et cofinancés dans le cadre de partenariats industriels et en bénéficiant des mécanismes de soutien nationaux et européens, a précisé le groupe.

Pour ce faire, EDF compte étendre son parc de production d'électricité bas carbone -nucléaire et renouvelable afin de générer de l'hydrogène par processus d'électrolyse de l'eau avec sa filiale dédiée Hynamics. "Trois gigawatts (GW) permettront chaque année de produire 450.000 tonnes d'hydrogène et d'économiser 3 millions de tonnes de carbone", a affirmé lors d'une conférence de presse Alexandre Perra, directeur exécutif de l'innovation. Or, 3 millions de tonnes de carbone, cela représente la moitié du trafic maritime franco-international.