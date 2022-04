Plus de travail ou chômage constant ? Quel bilan d'Emmanuel Macron pour l’emploi ?

Maintenant, comment expliquer que la création de quasiment un million d’emplois ne réduise pas plus le nombre de chômeurs en France ? Pour Matthieu Plane, directeur adjoint du département analyses et prévisions de l’OFCE, les deux chiffres avancés par chaque camp "sont réconciliables". Il serait en fait logique que le chômage baisse moins que l’emploi : "La population active (les personnes en emploi et les chômeurs, ndlr) augmente. Cela veut dire que pour maintenir le chômage constant, il faut créer des emplois. Une création d’emploi ne va pas faire forcément un chômeur en moins".

Les chômeurs sont donc moins nombreux qu’il y a cinq ans, mais qui cette baisse concerne-t-elle ? Plutôt ceux sans aucune activité, et donc les plus éloignés de l’emploi, constate Matthieu Plane : "Si on regarde les catégories A, qui ne travaillent pas du tout, de mai 2017 à février 2022, on en a 527.000 en moins. Si on inclut les catégories B et C, qui travaillent, ça baisse de 349.000. En fait, les catégories B sont 5000 de plus et les catégories C sont 188.000 en plus".