Présidentielle : s'il est élu, Jean-Luc Mélenchon réquisitionnera les stocks de céréales

Le chef des Insoumis (LFI) propose parallèlement l'ouverture de "conférences intergouvernementales d'approvisionnement". "L'Algérie, 68% de son blé vient de France, le Maroc, c'est 33%, la Tunisie, c'est 17%", a-t-il souligné, ajoutant qu'une crise de l'approvisionnement de céréales dans ces pays "provoquerait une commotion sociale". "Nous pouvons, nous, fournir la garantie aux Algériens qu'ils auront des céréales au prix normal, et pas spéculatif, et peut-être qu'eux pourraient nous garantir que nous aurons du pétrole et du gaz au prix normal et pas au prix spéculatif", a développé Jean-Luc Mélenchon.

"Les gouvernements doivent prendre toutes les mesures pour empêcher la spéculation financière de déclencher une crise alimentaire dont les conséquences seraient incontrôlables", ajoute dans un communiqué le candidat, qui continue de progresser dans les sondages.