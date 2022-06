Législatives : la Banque de France a-t-elle "validé" le programme économique de la Nupes ?

Interrogé plus précisément sur le modèle utilisé par la Nupes, l'équipe du "candidat au poste de Premier ministre" précise qu'elle s'est servie d'un modèle de l'institution bancaire "classiquement utilisé pour les prévisions macro-économiques". De quoi "garantir l’objectivité de ces prévisions, qui ont été réalisées selon un modèle qui est plutôt défavorable", selon elle.

Il ne s'agirait donc pas directement d'une expertise de la Banque de France, mais d'une analyse du programme économique à partir de données disponibles en ligne. Un modèle que le gouverneur de l'institution appelle à utiliser avec la plus grande prudence. François Villeroy de Galhau a ainsi mis en garde contre une "utilisation mécanique et trop optimiste" de certains paramètres de ses modèles économiques. De fait, les "multiplicateurs budgétaires" de l'institution ne peuvent pas être sortis du contexte économique actuel. Si la France venait à dépenser trop et emprunter encore davantage, elle risquerait en effet d'inspirer "moins confiance à ses prêteurs", a argué le gouverneur. Le coût de la dette pourrait dès lors augmenter plus rapidement que les prévisions de la Banque de France.

