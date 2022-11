École, personnes fragiles, trains... Ce qui est prévu en cas de coupure d'électricité cet hiver

Les éclairages publics sont délestables, affirme ce mercredi le gouvernement. Concernant l’alimentation des trains, ces derniers sont souvent connectés au réseau alimentation et non distribution, et donc épargnés. En revanche, des coupures pour la signalisation pourraient avoir lieu. "Nous ne prendrons aucun risque que les Français soient bloqués en pleine voie. Si nous n'avons pas pu sécuriser l’intégralité du trajet, nous décalerons le train", assure le gouvernement.