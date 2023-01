Électricité : un réacteur nucléaire à l'arrêt en raison des "températures douces"

Le gouvernement a appelé à la sobriété, sur fond de difficultés d'approvisionnement liées notamment à la crise du gaz en Europe et à une moindre disponibilité du parc nucléaire français. La situation est moins sombre de ce côté-là également : lors de ses vœux aux acteurs économiques, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a remercié jeudi EDF et fait applaudir l'entreprise et son PDG pour le retour de 44 GW rebranchés "au moment où je vous parle".

"Nous tiendrons donc notre objectif de 45 GW qui reviennent sur le réseau en janvier 2023", sur une capacité totale installée de 61,4 GW, a ajouté le ministre. Si la menace de coupures de courant cet hiver "semble s'écarter", le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a appelé néanmoins mercredi les "entreprises et les citoyens" à "maintenir les efforts sur les écogestes".