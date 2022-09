Électricité : "Un risque de tension accru" mais "maîtrisable" cet hiver, selon RTE

Pour faire face à une situation "dégradée" en France pour la production d'électricité, RTE a exceptionnellement avancé la période de "vigilance" qui commencera dès l'automne et portera notamment sur les mois de novembre et décembre. "C'est inédit", a averti Xavier Piechaczyk, rappelant que les années précédentes, celle-ci se concentrait "autour du mois de janvier". Toutefois, à moins d'un hiver extrêmement rigoureux, "le risque de déséquilibre (entre l'offre et la demande, ndlr) demeure faible", a rassuré RTE, précisant que "le système électrique fonctionnera normalement" durant la période hivernale.

Qui de la procédure de délestage - qui prévoit des coupures ponctuelles pour éviter de mettre en danger l'ensemble du réseau électrique - en cas de situations extrêmes ? "Le but est de ne pas y recourir cet hiver", a affirmé le patron de RTE, précisant, que dans le pire des scénarios, "le déficit en énergie serait au maximum de 1% à l'échelle de l'hiver". À ce moment-là, et seulement à ce cas-là, les entreprises seraient d'abord mises à contribution, avant de possibles "coupures organisées" chez les particuliers.

Selon le gestionnaire, la très grande majorité des "situations à risque" se situeront entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.