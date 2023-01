Électricité : comment expliquer les disparités de prix sur les factures professionnelles ?

"C'est invivable. Ce n'est pas tenable, pour n'importe qui." En ce mois de janvier, la facture d'électricité de la boulangerie de Jean-Marc Demachy a été multipliée par dix. Une forte hausse qui le met non seulement en difficulté, mais qu'il ne comprend pas non plus. Car en comparant les factures de certains de ses collègues, de nombreuses disparités apparaissent.

"Il y en a qui ont vu leur facture augmenter fois six, d'autres fois deux, d'autres fois quatre, fois dix, fois douze. Aujourd'hui, on n'est pas du tout tous loger à la même enseigne", s'étonne-t-il au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article.