Électricité : la CGT appelle à la grève chez RTE ce mardi 6 décembre

Lundi 5 décembre, dans la soirée, le syndicat CGT de RTE (Réseau de transport d'électricité, ndlr) a indiqué qu'un appel à la grève pour mardi avait été lancé par l'ensemble des organisations syndicales du gestionnaire des lignes à haute et très haute tension. Une décision prise à la veille d'une dernière séance de négociations salariales. Pour rappel, ces dernières avaient débuté dans un climat tendu le 22 novembre et n'ont pu se conclure lors d'une deuxième séance le 1er décembre, a indiqué la fédération CGT des Mines et de l'Énergie dans un communiqué.