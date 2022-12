Électricité : la consommation à nouveau en baisse en France

Le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension avait abaissé le 20 décembre le risque de tensions pour le réseau électrique en janvier d'"élevé" à "moyen", compte tenu des efforts de sobriété et du redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires, alors que le réseau français était plus en tension que jamais. Le plan de sobriété du gouvernement, présenté le 6 octobre dernier, prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 10% sur les deux prochaines années en France par rapport à 2019, et de 40% d'ici à 2050.