Électricité : pourquoi les tarifs vont augmenter entre 8,6 et 9,8% pour les particuliers 

Au 20h de TF1, ce dimanche 21 janvier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire est revenu sur la prochaine hausse des tarifs de l'électricité. Les prix vont augmenter entre 8,6% et 9,8% pour les particuliers. Le ministre refuse donc un "gel" des tarifs, expliquant qu'il faut désormais "protéger nos finances publiques".

"Une décision difficile, mais nécessaire." Invité du 20h de TF1 ce dimanche 21 janvier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a confirmé une hausse des tarifs de l'électricité au 1ᵉʳ février prochain. Estimant qu'il était temps de "sortir définitivement du quoi qu'il en coûte", le ministre a confirmé que la hausse des tarifs serait en dessous de 10% pour "97% des particuliers".

"La facture d'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses va augmenter de 9,8% au 1ᵉʳ février", a ainsi annoncé Bruno Le Maire, ajoutant : "sur les tarifs de base, [elle sera de] 8,6%."

Une hausse de 4,5 euros pour un studio

"Pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 euros en moyenne par mois. Pour le ménage, qui se chauffe à l'électricité, avec deux enfants et une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois", a donné en exemple le patron de Bercy. Autres cas pratiques, pour un 4-pièces en maison chauffé à l'électricité (9 MWh/an), elle augmenterait de 17,8 euros par mois. Un appartement d'une pièce non chauffé à l'électricité verrait sa facture d'électricité moyenne augmenter de 4,5 euros par mois.

Comment expliquer cette hausse ?

Le ministre refuse donc un "gel" de tarifs, comme cela avait pu être demandé, alors que les prix sur le marché de gros ont connu une nette détente ces derniers mois après la flambée historique de 2022. "Nous avons beaucoup protégé, il faut aussi protéger nos finances publiques, car si demain, il y a une nouvelle crise, on sera bien content de protéger les Français, les salariés des entreprises", a justifié Bruno Le Maire.

"C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte", a défendu le ministre. "Nous revenons à la normale."

Le ministre a néanmoins insisté sur le fait que ces hausses étaient progressives. Alors que le tarif réglementé de l'électricité, dont bénéficient la majorité des foyers, est généralement revue deux fois par an, le 1ᵉʳ février et le 1ᵉʳ août, le patron de Bercy a assuré que la prochaine hausse serait la seule cette année. "C'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024", a martelé le ministre.

Le ministre de l'Économie renvoie donc au 1ᵉʳ février 2025 une éventuelle prochaine hausse de cette taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (accise), dont le montant sert à lutter contre la précarité énergétique, à financer la transition énergétique et à assurer une équivalence tarifaire de l'électricité pour les départements d'Outre-mer et en Corse.

C'est aussi à cette date que le bouclier tarifaire sur l'électricité prendra fin. Avec le bouclier tarifaire, la taxe est de 1 euro le MWh. Elle passera à 21 euros le MWh à partir du 1ᵉʳ février. Avant la crise, elle était de 32,5 euros. Selon le ministre, la hausse de taxe rapportera 6 milliards d'euros cette année, contre 9 si la taxe avait été totalement rétablie, "bien que le solde net perçu par l'État devrait être beaucoup plus faible que le chiffre donné", a précisé ultérieurement Bercy.

Par ailleurs, pour les professionnels, le ministère a fait savoir que l'"évolution de la facture moyenne" serait comprise entre 6% et 8%. Une boulangerie bénéficiant du tarif réglementé en heures pleines/heures creuses, avec 90 MWh de consommation annuelle, paiera ainsi 116 euros de plus par mois, selon les calculs de Bercy. Enfin, toutes les entreprises de moins de 10 salariées auront le droit au tarif régulé, et ce, "le plus rapidement possible", la loi devant encore être votée. "Nous maintiendrons un mécanisme de protection pour les très petites entreprises", a promis le ministère.