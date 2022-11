Électricité : réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold, fermée depuis mars

Au total, il faudra plus de 500.000 tonnes de charbon pour faire tourner jusqu'à fin mars le site qui, lorsqu'il fonctionne à 100 % de sa capacité, produit jusqu'à 600 Megawattheures et peut alimenter un tiers des foyers de la région Grand-Est. Il n'y a qu'une seule autre centrale au charbon, à Cordemais (Loire-Atlantique), encore ouverte en France. Dans l'Hexagone, plus de 67% de l'électricité produite est d'origine nucléaire, la part des combustibles fossiles ayant été en 2020 de 7,5%, dont 0,3% de charbon et 6,9% de gaz.