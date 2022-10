"L'oiseau est libéré" : le milliardaire Elon Musk s'empare de Twitter et licencie plusieurs dirigeants

Aussitôt arrivé, Elon Muski aurait pris pour première décision de licencier le patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon des sources anonymes à la chaîne CNBC et du Washington Post. L'information n'a pas été confirmée à l'AFP, Twitter n'ayant pas répondu à la sollicitation. "Merci à Parag Agrawl, à Vijaya Gadde et Ned Segal pour leur contribution collective à Twitter", a ainsi écrit Biz Stone, cofondateur du réseau, saluant leur "talent immense" et leur "humanité".