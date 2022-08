Emmanuel Macron en Algérie : le gaz algérien peut-il remplacer le gaz russe ?

Le gaz algérien représente néanmoins 8% des importations françaises en gaz, tandis que le pays est le 7e plus gros producteur de cette énergie, avec des réserves qui s'élèveraient à près de 2400 milliards de m3. L'Algérie a par ailleurs indiqué fin juillet avoir découvert de nouveaux gisements de pétrole, mais aussi de gaz naturel, permettant au pays d'augmenter ses réserves d'hydrocarbures.

Cette nouvelle découverte pourrait donc en principe favoriser les importations de gaz via ce pays, afin de compenser la baisse des importations russes, qui représentaient 17% des importations de gaz de la France en 2020. La compagnie nationale Sonatrach a d'ailleurs signé avec l'entreprise française Engie un accord de vente et d'achat qui étend leur partenariat en matière de gaz naturel liquéfié et se traduira par l'augmentation de la part de l'entreprise algérienne dans le portefeuille d'approvisionnement d'Engie.

Mais la France n'est pas le seul pays européen qui pourrait compter sur l'Algérie pour réduire sa dépendance aux livraisons russes. En effet, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Algérie se retrouve très sollicitée et la visite d'Emmanuel Macron à Alger advient après celle du chancelier allemand, Olaf Scholz, en février, et du président du Conseil italien, Mario Draghi, en avril. Mi-juillet, l'Algérie a d'ailleurs indiqué une augmentation de ses livraisons de gaz avec l'Italie, dont elle est le premier fournisseur - devant la Russie - depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.