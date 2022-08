Emploi : après les États-Unis, la France à son tour face à la "Grande démission" ?

"Le taux de démission est un indicateur cyclique", rappelle le rapport de la Dares, "il est bas durant les crises et il augmente en période de reprise, d’autant plus fortement que l’embellie conjoncturelle est rapide". Selon ses auteurs, "de nouvelles opportunités d’emploi apparaissent, incitant à démissionner plus souvent". Selon l'économiste américain Bart Hobijn, l'Histoire regorge de phénomènes de "grande démission" lors de chaque phase de reprise économique rapide, depuis l'après-guerre. Pour lui, l'hypothèse d'une démission généralisée de salariés qui ont repensé leur carrière ou leur équilibre de vie ne tient tout simplement pas. Le phénomène serait plutôt lié au rebond économique rapide, qui génère une forte demande d'emploi sur les classes les plus jeunes et les moins diplômées, dans les secteurs les plus durement touchés par la crise qui a précédé.