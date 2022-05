Emploi : ArcelorMittal annonce 350 recrutements dans les Hauts-de-France

Après les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé jeudi qu'il recruterait 350 salariés et 180 alternants en 2022, pour faire face à la "relance" économique. Ces nouveaux postes, essentiellement dans la maintenance et les services techniques, seront à pourvoir sur les sites de Dunkerque, où se trouve la principale usine d'acier d'Europe, sur la commune voisine de Mardyck (Nord) et celle de Desvres dans le Pas-de-Calais.