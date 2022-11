Assurance chômage : la nouvelle réforme présentée ce lundi

La concertation avait débuté en octobre. Le gouvernement dévoile aux organisations patronales et syndicales, ce lundi, "les arbitrages retenus" sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage, lors d'une réunion au ministère du Travail, avec le ministre Olivier Dussopt. Celle-ci devrait faire varier la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage.

Le leitmotiv de l'exécutif est que l'assurance chômage soit "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé", une idée soutenue par le Medef et la CPME, mais à laquelle s'opposent tous les syndicats. Ce dernier a exclu de toucher au niveau de l'indemnisation et a renoncé à une variation des règles en fonction de la situation locale de l'emploi, trop complexe à mettre en œuvre.