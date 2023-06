La moitié des emplois créés fin 2022 sont-ils des CDI ?

Pour défendre son projet de loi qui vise le "plein emploi", le ministre du Travail cherche à s’appuyer sur des indicateurs favorables. Aussi, invité de France inter le 8 juin, Olivier Dussopt a mis en avant les créations d’emplois dans le pays et la stabilité du marché du travail : "Sur les derniers mois de 2022 et pour la première fois en vingt-cinq ou trente ans, plus de la moitié des emplois créés le sont directement en CDI. Cela signifie que nous créons de l'emploi par dizaines de milliers et que cet emploi est moins précaire qu'il y a deux, trois ou cinq ans et c'est tant mieux".