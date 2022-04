Fraude : plus d’une entreprise sur deux sous-évaluerait le nombre de ses salariés

Déclarer un effectif salarial inférieur à 50 permet d'éviter certaines obligations. Les entreprises ayant 50 salariés ou plus doivent par exemple mettre en place un Comité social et économique, dit CSE, une instance représentative du personnel où les salariés et les pouvoirs publics peuvent aussi discuter de la gestion de l'entreprise. Les sociétés risquent aussi de ne plus bénéficier de certaines aides publiques si leur effectif est supérieur.

Avantages si l'effectif est inférieur à 50 : les nouvelles embauches sont exonérées de cotisations sociales pendant un an dans les zones de revitalisation rurale, ou encore, les chèques vacances sont défiscalisés jusqu'à 400 euros.