Emploi : la France compte de plus en plus de travailleurs indépendants

Selon une étude publiée par l'Urssaf ce vendredi, le nombre de travailleurs indépendants a connu, fin 2022, une hausse de 5,9 % sur un an. Une croissance "largement portée par celle des autoentrepreneurs", selon l'organisme. Leur nombre a cru de 9,3 % en 2022.

Le nombre de travailleurs indépendants a continué d'augmenter en France en 2022, avec une part toujours plus importante d'autoentrepreneurs : voici la conclusion d'une étude menée par l'Urssaf et publiée vendredi 29 décembre. Selon l'organisme, fin 2022, on décomptait 4,3 millions de travailleurs indépendants, soit une hausse de 5,9% sur un an. Toutefois, ce nombre croît moins vite qu'entre 2018 et 2021 (de +7,9% à +8,6%), nuance l'Urssaf.

La croissance du nombre de travailleurs indépendants est "largement portée par celle des autoentrepreneurs", analyse l'Urssaf. Leur développement s'essouffle cependant, puisqu'en 2022, leur nombre a augmenté de 9,3% sur un an, après avoir bondi de 15,3% en 2021 et de 17,5% en 2020.

Le nombre de travailleurs indépendants "classiques" en hausse

"Le statut autoentrepreneur représente à présent 56,2% de l'ensemble des indépendants", souligne l'Urssaf dans son étude, en relevant que la proportion de femmes est toujours plus faible que celle des hommes (près de 42% contre 58%). Près de sept autoentrepreneurs sur dix ont déclaré un chiffre d'affaires en 2022.

Le nombre de travailleurs indépendants dits "classiques" est lui en hausse de 1,5% pour la deuxième année consécutive, "après une période de décroissance quasi ininterrompue depuis la création du statut autoentrepreneur". Leur revenu a augmenté en 2021, note l'Urssaf, s'élevant à 45.581 euros par an en moyenne, soit une augmentation de 8,3%, en comptant l'effet de l'inflation par rapport à 2020.

Le revenu moyen des autoentrepreneurs a atteint, lui, 7449 euros sur un an en 2022 ; un chiffre en hausse de 8,9% par rapport à 2021, qui avait connu une progression de 14,3% après un rattrapage des effets de la crise sanitaire.