Au 1er trimestre, le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 2008

Par ailleurs, le taux d'emploi atteint des sommets pour plusieurs catégories : celui des 15-64 ans augmente à nouveau de 0,2 point, à 68%, et dépasse ainsi son plus haut niveau historique depuis que l'Insee le mesure, c'est-à-dire 1975. Il augmente de 0,7 point pour les jeunes et atteint 34,6%, son plus haut niveau depuis 1991. Pour les 25-49 ans, il augmente de 0,2 point à 82,5%, record depuis début 2009. Enfin, celui des 50-64 ans est stable à 65,5%, son plus haut niveau historique.

Quant à la part du sous-emploi (personnes à temps partiel souhaitant travailler plus ou en chômage partiel), elle chute de 0,3 point, à 4,7%, son plus bas niveau depuis 1992. Le taux d'activité (les personnes en emploi ou au chômage) des 15-64 ans augmente aussi de 0,2 point à 73,4% et retrouve son plus haut niveau historique du troisième trimestre 2021.