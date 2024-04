Casino : de 1300 à plus de 3200 postes menacés de suppression au sein du groupe

Entre 1293 et 3267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe Casino, a annoncé le distributeur ce mercredi. Un millier d'emplois seront par ailleurs sauvegardés au siège de Saint-Etienne (Loire). L'entreprise a cédé la quasi-intégralité de ses magasins grand format en France.

Des centaines d'emplois menacés. Entre 1293 et 3267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe Casino, a annoncé le distributeur ce mercredi dans un communiqué, en raison du "projet de réorganisation" du groupe. L'entreprise, en proie à d'importantes difficultés financières ces dernières années, a cédé la quasi-intégralité de ses magasins grand format à d'autres repreneurs, comme Auchan, Intermarché et Carrefour.

Dans le détail, 1293 suppressions nettes d'emplois auront lieu au sein des fonctions siège du groupe, dont 554 au siège principal de Saint-Etienne (Loire), sur les 1564 aujourd'hui en place. Jusqu'à 1974 emplois pourraient s'ajouter à ce chiffre, en fonction du nombre de supermarchés et d'hypermarchés ou de plateformes logistiques qui n'ont pas encore trouvé de repreneurs.

Un groupe racheté il y a quelques semaines

Casino, qui employait encore 200.000 personnes dans le monde et 50.000 en France fin 2022, a vu ses effectifs fondre au fil des cessions de sites ces derniers mois. Avant le Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il comptait encore 28.212 salariés. En grande difficulté financière, le groupe avait été racheté cet hiver par l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský et de ses alliés, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds Attestor.

L'entreprise, qui n'a désormais quasiment plus de présence à l'international, "proposera une phase de départs volontaires pour les salariés concernés" par un PSE "présentant un projet professionnel, afin de limiter autant que possible le nombre de départs contraints" est-il précisé dans le communiqué. Cité dans ce texte, le nouveau directeur général Philippe Palazzi estime que "ce projet de transformation constituerait une étape clé", qui "permettrait d'engager Casino sur une nouvelle trajectoire de développement".

Le groupe Casino est toujours propriétaire des enseignes Franprix, Monoprix, Naturalia ou CDiscount, entre autres.