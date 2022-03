Emploi : quels vont être les métiers les plus prisés d'ici à 2030 ?

Les opportunités d'embauche vont être nombreuses dans quelques années. D’ici à 2030, pas moins de 760.000 postes seront en effet à pourvoir chaque année du fait de départs massifs à la retraite, avance un rapport gouvernemental publié ce jeudi et portant sur la période 2019-2030. Et certains secteurs seront nettement plus dynamiques que d'autres, détaille le document réalisé par le service des statistiques du ministère du Travail (Dares) et France Stratégie, organisme de réflexion placé auprès du Premier ministre.

Avec 410.000 postes à pouvoir, les professions de soins (médecins, infirmiers, professions paramédicales, aides à domicile et aides-soignants) arrivent ainsi en tête des métiers en plus forte expansion. Suivent les postes dans les métiers de l’informatique et de la recherche (180.000), les postes d’ouvriers de la manutention (135.000), les postes dans les métiers du bâtiment (120.000), dont la moitié de cadres et les postes dans les métiers industriels (45.000).