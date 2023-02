Emploi : Thales va recruter 5500 personnes en France

"C'est une année record", a souligné le directeur des ressources humaines, Clément de Villepin. Les embauches sont ventilées dans tous les secteurs d'activités du groupe, y compris le secteur aéronautique dont l'activité avait été sinistrée pendant la crise sanitaire.

"Nos activités – la défense et la sécurité, l’aéronautique et le spatial, l’identité et la sécurité numérique, dont la cybersécurité – sont toutes en croissance, ce qui explique nos importants besoins de recrutement, en particulier de jeunes talents", a souligné pour sa part le PDG de Thales depuis décembre 2014, Patrice Caine, dans une interview au Journal du Dimanche.