Immobilier : entre récession et télétravail, la crise des bureaux ne fait que commencer

Dans les entreprises, on oscille un peu entre la gestion de crise et un certain opportunisme. Après les salaires, les bureaux sont le second poste de dépenses dans le tertiaire, et voir des entreprises qui continuent de fonctionner alors que leurs plateaux de bureaux sont vides, ça fait forcément réfléchir. "Au printemps, après un mois de confinement, j'ai appelé mon DRH", nous confie le Directeur administratif et financier d'un grand groupe coté, dont les bureaux sont dans une tour à Puteaux. "Je lui ai simplement demandé si le télétravail avait nui à la productivité des équipes, à quel pourcentage de notre efficacité habituelle on se situait, alors que tout le monde ou presque travaillait de chez soi. Il a estimé qu'on devait être à 85% de la normale, et ce malgré une situation vraiment compliquée pour tout le monde !" Difficile pour un homme de chiffres de ne pas faire de règle de trois... "Tout de suite, je me suis demandé à quoi servaient les dizaines de millions d'euros que me coûtent nos bureaux, ça va être notre gros dossier de 2021."