Tout comprendre au dividende salarié, que le gouvernement veut rendre obligatoire en 2023

L’introduction d’un dividende obligatoire aux salariés permettrait d’élargir et de simplifier la participation, ce mécanisme de redistribution des bénéfices aux salariés, à toutes les entreprises (depuis 1990, la participation n’est obligatoire que pour les structures de plus de 50 salariés). Pour Thibault Lanxade, interrogé mi-novembre par Franceinfo, ce dividende salarié équivaut à "dépoussiérer" la participation, pour la rendre "plus contributive" pour les salariés, de sorte qu’elle devienne un "réel 13e ou 14e mois". Concrètement, si les contours de cette mesure sont encore flous, ce dividende prendrait la forme d’une "prime de participation ou d’intéressement obligatoire", a expliqué ce mardi sur la radio publique l'eurodéputé Pascal Canfin (Renaissance).

Ce dividende salarié étofferait ainsi les outils de partage de la valeur existants, aux côtés de l’intéressement / participation ou encore de la prime Macron. Ce nouveau venu permettrait une "forme de solidarité et de cohésion", selon Bruno le Maire, dans un contexte de hausse généralisée des prix. D’autant que cette mesure facilite les hausses de rémunération, sans indexer les salaires sur l’inflation. Un avantage pour l’entreprise, car cela n’alourdit pas ses coûts fixes (puisqu’il s’agit d’une répartition des profits, dissociée d’une hausse des salaires).