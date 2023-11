Votre compteur Linky va-t-il limiter votre consommation électrique cet hiver ?

Toutefois, il n’est encore pas encore certain que cette mesure soit appliquée cette année et ses contours pourraient évoluer. Elle devait être débattue lors du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) du 26 octobre dernier. Cette instance réunit des représentants du Parlement, des collectivités territoriales, des consommateurs, des entreprises et des industriels du secteur de l’énergie. Et le texte semble avoir été accueilli assez fraîchement. Le CSE a donc demandé au gouvernement de reprendre le projet de décret en détaillant davantage ses modalités et son efficacité. Il devrait être à nouveau soumis au mois de novembre. En l’état actuel du texte, moins de 0,6 % des quelque 35 millions de foyers équipés d’un compteur Linky seront concernés. Par ailleurs, Météo France indique qu’un hiver plus doux que la normale est le scénario le plus probable cette année. La consommation d’énergie devrait s’en ressentir.