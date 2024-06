Les salariés du site de Saint-Avold (Moselle) ont voté mardi l'occupation des lieux pour une durée illimitée. Ils dénoncent l'absence de réponse du gouvernement sur leur avenir après la fin du charbon en France, en 2027. Deux projets de reconversion avaient pourtant été lancés, mais ils semblent au point mort.

"On s'engage dans la durée." À l'issue du vote du blocage du site de Saint-Avold, en Moselle, mardi 4 juin, Thomas About, le chef de quart de la tranche à charbon de la centrale Émile Huchet et délégué syndicat CFDT chez GazelEnergie, sait que la mobilisation va être longue. Mais les 90 salariés et 130 sous-traitants de l'une des deux dernières centrales à charbon de France peuvent compter sur le soutien de 422 élus locaux qui ont adressé cette semaine une lettre à l'Élysée.

En cause ? La fermeture programmée de la centrale en 2027, date à laquelle Emmanuel Macron s'est engagé à sortir du charbon. L'autre site est situé en Loire-Atlantique, à Cordemais, et est géré par EDF ; quand le site de GazelEnergie en Moselle est une filiale d'un groupe détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les salariés et sous-traitants ne s'opposent pas à la fin du charbon, mais dénoncent l'absence de réponse du gouvernement sur les projets de reconversion.

"Nous sommes morts une fois en 2022 sans faire de vague, commente Thomas About. Le gouvernement pensait que c'était acquis pour une deuxième salve, mais cette fois, nous n'allons pas mourir sans rien dire."

Car le site de Saint-Avold a en effet déjà été fermé une fois, et les salariés licenciés. Conformément à la loi de programmation énergétique, les centrales à charbon devaient effectivement fermer avant 2022. Le 31 mars de cette année-là, le site est donc mis à l'arrêt.

Mais six mois plus tard, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les risques de pénurie énergétique associés, le gouvernement français fait redémarrer la centrale en novembre 2022. Et les salariés et sous-traitants sont réembauchés. Depuis, le site a également été remis en service en janvier 2024.

Si la fin du charbon est programmée pour 2027, les contrats des employés, eux, s'arrêtent l'année prochaine, en 2025. "On nous laisse mourir dans notre coin", estime Thomas About, assurant être "sans nouvelle" du gouvernement sur les projets de reconversion annoncés.

Une usine de production d'hydrogène

Pourtant, le 24 septembre 2023, Emmanuel Macron avait annoncé la conversion à la biomasse des deux dernières centrales. Des tests ont d'ailleurs déjà été réalisés, afin de voir la façon dont les machines actuelles peuvent utiliser du bois plutôt que du charbon. "L'idée était de passer dans un premier temps de 100% charbon à 50% charbon et 50% bois", détaille le syndicaliste, vantant un dispositif qui permettrait à la France de passer les pics de consommation sans avoir besoin d'importer de l'électricité.

Un autre projet devait également voir le jour. Baptisé Emil'hy, il consistait en l'implantation d'une usine de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone. Un projet soutenu par les salariés et les élus locaux. "L'industrie d'avenir sur le site est la filière hydrogène, écrivent-ils dans leur courrier, demandant à Emmanuel Maron de "défendre la candidature de ce projet auprès de l'Union européenne".

Mais selon Thomas About, ce projet est bloqué au ministère de l'Économie. Il serait "trop européen". Car l'hydrogène produit alimenterait dans un premier temps l'aciériste allemand Stahl-Holding-Saar (SHS), à quelques dizaines de kilomètres, de l'autre côté de la frontière.

Qu'en est-il ? "Trois critères guideront notre soutien, répond l'entourage du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Ce devra être un projet pérenne pour le site et l'outil industriel, un projet bon pour l'emploi, et enfin un projet bon pour la transition écologique."

Des critères remplis par le site de Saint-Avold, assurent les salariés, avec un projet à 700 millions d'euros et la création de 200 emplois. Le gouvernement lui préfère-t-il le projet de biomasse ou de recyclage de plastique ? "Nous n'avons ni préférence ni réserve sur ces projets", assure encore le cabinet du ministre.

Mais le gouvernement n'a pas vraiment apprécié que ces dernières semaines, la centrale se transforme en rendez-vous pour les candidats aux élections européennes. Les salariés ont notamment reçu la visite du candidat RN Jordan Bardella et du candidat LR François-Xavier Bellamy. "Les industriels de passage seront repartis après le 10 juin (après les élections, ndlr), a récemment commenté Roland Lescure dans les colonnes du Républicain lorrain. Faire de tels enjeux un petit ping-pong politique devant les salariés, ça ne m’intéresse pas. Je viendrai à la centrale de Saint-Avold prochainement, par rapport à l’agenda industriel, pas électoral." Et une source gouvernementale de préciser : "Il ira à Saint-Avold quand il aura du concret à dire aux salariés et qu'il pourra leur partager une vision pour l'avenir de la centrale."

"Nous ne demandons plus de visite, mais une réponse, commente Thomas About. Nous vivons dans l'incertitude depuis trop longtemps. Nous ferons tout pour que ces projets sortent de terre. Les choses ont changé depuis la première fermeture en 2022 et nous ne nous laisserons plus endormir si gentiment. Nous nous battrons jusqu'au bout." Mercredi, les salariés ont ralenti la circulation sur la RN33. Ils envisagent d'autres blocages pour la semaine prochaine, notamment de la ligne TGV reliant Sarrebruck en Allemagne à Metz.