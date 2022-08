Énergie : comment le prix de l'électricité est-il calculé ?

Cela étant dit, le marché de l'électricité fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, la constitution des stocks. Celle-ci s'effectue via une production propre à chaque pays à laquelle s'ajoute l'électricité achetée sur le marché de gros communautaire. Selon la conjoncture, il est possible d'y avoir plus ou moins recours (météo favorable ou non pour les énergies renouvelables, prix plus bas que les prix de vente de sa propre électricité, pénuries liées à l'entretien ou à l'indisponibilité de certaines infrastructures).

Or le marché de gros européen tient compte du mixte électrique européen, pas du français. La part du gaz y est bien plus importante (20%, ndlr). Du fait du système de tarification marginale, "ce sont les centrales à gaz qui influencent fortement les prix", souligne sur TF1 Info Jacques Percebois, professeur émérite d’économie à l’université de Montpellier. Le gaz dont les tarifs explosent du fait de la guerre russo-ukrainienne, entraîne les prix de l'électricité à la hausse. "Dans une certaine mesure, le marché est devenu incontrôlable, la volatilité du marché ne répond plus aux bonnes nouvelles, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent et font grimper les prix", a souligné, ce vendredi, le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, se désolant des conséquences néfastes de la réduction de l'approvisionnement russe en gaz. Cela explique que le prix du gros en France pour 2023 ait dépassé les 1000 euros le mégawattheure (MWh), soit dix fois plus qu'un an plus tôt.