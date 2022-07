Nucléaire : la stratégie de contrôle de corrosion des réacteurs d'EDF validée

La méthode d'EDF est approuvée sur le parc nucléaire français. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a validé, ce mercredi, la stratégie de contrôle de l'électricien concernant les problèmes de corrosion rencontrés sur certains réacteurs de son parc français. EDF prévoit de contrôler l’ensemble de ses réacteurs d’ici à 2025 par ultrasons, pour rechercher d'éventuelles traces de ce problème qui a conduit à l'arrêt de 12 réacteurs sur 56.

Le groupe doit examiner en priorité les zones les plus sensibles des réacteurs de 1450 MW et certains de 1300 MW. "L'ASN considère que la stratégie d'EDF est appropriée compte tenu des connaissances acquises sur le phénomène et des enjeux de sûreté associés", indique-t-elle dans un communiqué. "Toutefois, s'agissant du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, l'ASN considère que le contrôle de ce réacteur prévu en 2024 est trop tardif", précise-t-elle.