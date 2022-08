Pénurie d'électricité : qu'est-ce que le "délestage tournant", qui pourrait être mis en place cet hiver ?

Le but du délestage, déclenché en ultime recours, est de "conserver l'intégrité du système électrique", explique EDF sur son site. Une mesure exceptionnelle, encadrée par la loi. Le délestage ne peut ainsi "dépasser deux heures par an en moyenne". Il s'opère en outre sur des plages horaires spécifiques, précise l'AFP. Les foyers peuvent ainsi subir une coupure entre 8h et 13h ou entre 17h30 et 20h30.

Des exceptions existent, pour les usagers sensibles, tels que les hôpitaux, la défense nationale, ou encore les industries à risque. Les cas particuliers (un malade soigné à domicile, sous respirateur artificiel par exemple) peuvent enfin se rapprocher de RTE.