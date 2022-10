Pénurie de carburants : Patrick Pouyanné, le patron de TotalEnergies au cœur de la crise

Né en 1963 à Petit-Quevilly, Patrick Pouyanné est passé par Polytechnique puis l'École des Mines. C'est cependant dans l'administration du ministre de l'Industrie qu'il commence sa carrière professionnelle, en 1989. Il passe ensuite dans différents cabinets ministériels, devenant notamment conseiller technique pour l'environnement et l'industrie auprès d'Edouard Balladur, alors Premier ministre, ou encore directeur de cabinet de François Fillon, alors ministre des Technologies de l'information et de l'Espace.

Il rejoint ensuite Elf en 1997 comme secrétaire général en Angola pour la branche Exploration-Production, avant d'être envoyé deux ans plus tard au Qatar, où il dirige la branche Exploration-Production. Suite à l'absorption d'Elf en 2000, Patrick Pouyanné continue de grimper progressivement les échelons, devenant en 2012 directeur général de la branche Raffinage-Chimie. Il rejoint le comité exécutif du groupe la même année.

Lorsqu'il prend la tête du géant mondial des hydrocarbures en 2015, Patrick Pouyanné avait promis "continuité et stabilité" à ses salariés. Sept ans plus tard, Total est devenu TotalEnergies, dans un souci d'apparaître comme un acteur de la "transition énergétique", et le groupe engrange des profits exceptionnels. Des bons résultats mis au compte de ce PDG, considéré comme un bourreau de travail, "à l'écoute" mais aussi capable de violentes colères.