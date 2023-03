Cinq banques perquisitionnées pour des soupçons de fraude fiscale

La "CumCum". Derrière cette combine issue du jargon financier se cache une pratique qui aurait permis à cinq banques majeures en France de passer sous les radars de l'imposition. Jusqu’à ce mardi : le parquet financier a mené des perquisitions massives visant ces établissements ayant éloigné du fisc plus d’un milliard d’euro au fisc.

L'opération, d'une ampleur inédite, s'est déroulée entre Paris et La Défense (Hauts-de-Seine). Au total, 16 magistrats du PNF, 150 enquêteurs du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), ainsi que six procureurs allemands du parquet de Cologne ont effectué des perquisitions. Dans leur viseur : la BNP Paribas, Exane (gestionnaire de fonds, filiale de la BNP), la Société générale, Natixis et HSBC.