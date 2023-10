ENQUÊTE - Repas livrés à domicile : restaurant, coursier, plateforme, qui gagne combien ?

Vany est livreur pour une plateforme de livraison de repas. Avant d'accepter une course, il regarde le trajet et sa tarification, comme il l'explique dans le reportage du 20H en tête de cet article. Son téléphone sonne : une course lui est proposée à 4,15 euros. Sa rémunération dépend de la distance et du montant de la commande. Il faut donc aller au restaurant le plus vite possible, pour la récupérer. Ensuite, filer au domicile du client.

En tout, Vany a parcouru presque trois kilomètres à vélo en pleine ville, et aussi vite que possible. Pour ce petit exploit, il est payé en réalité 3,19 euros, et non 4,15, une fois ses charges sociales réglées. "Si je veux pouvoir vivre correctement, il faut que je fasse à peu près 30 courses par jour" du même ordre, explique-t-il au micro de TF1.