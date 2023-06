ENQUÊTE - Pourquoi la tomate française est menacée par la concurrence

Sur les étals de certains marchés comme dans les rayons de la grande distribution, l'origine des tomates françaises est bien indiquée, quand c'est le cas. Mais quand elles viennent de l'étranger, la mention est souvent beaucoup plus très discrète. Et pour la majorité des clients interrogés, le premier critère de choix des produits n'est pas leur provenance.

"Aujourd'hui avec l'inflation, forcément, on prend les moins chères, et celles qui sont les plus volumineuses, on aime en avoir dans son assiette", commente une cliente. En effet, alors que les fruits et légumes français ont pour l'instant été plutôt épargnés par l'inflation, les tomates étrangères sont tout de même environ 40% moins chères que les françaises. Et cet écart pourrait continuer de se creuser si la sécheresse s'installe dans l'Hexagone.