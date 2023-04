ENQUÊTE - Lait "équitable" : que touchent vraiment les producteurs ?

Près de Toulouse, Jean-Pierre Albouy, producteur de lait, élève une centaine de vaches laitières. Depuis 35 ans, il vendait sa production à de grands groupes laitiers, mais il a décidé de changer de stratégie, comme il l'explique dans le reportage de TF1 ci-dessus.

À la fin du mois, il deviendra copropriétaire d'une marque de lait locale et équitable, et il pourra lui-même fixer le prix. Sa brique de lait sera désormais vendue à 1,20 euro en grande surface. 53 centimes iront directement dans sa poche, soit 7 centimes de plus que la moyenne nationale. Les coûts de production se chiffrent à 30 centimes, le reste est pour la TVA et la marge du distributeur.