Plus que jamais, le vélo électrique a la cote

Selon Virgile Caillet, de l’association professionnelle Union Sport & Cycle, il est certain que cette "conjonction de facteurs" va installer durablement le VAE dans le paysage. "Indiscutablement, le vélo à assistance électrique est le phénomène de société qui porte le développement du cycle aujourd’hui en France. Et beaucoup de Français ne sont pas loin de passer à l’acte, d’où l’importance des mesures incitatives", souligne le directeur général en renvoyant à la prime de l’État, relevée mi-août à 300 euros maximum et qui n'est plus conditionnée à une aide locale.