La verrerie française Duralex placée en redressement judiciaire

La verrerie Duralex, dont la vaisselle réputée incassable est vendue dans le monde entier, a été placée, mercredi 24 avril, en redressement judiciaire. Trois ans après une précédente procédure, ce fleuron français du verre se retrouve en grande difficulté financière depuis la crise énergétique. Le tribunal de commerce d'Orléans, qui "espère trouver un repreneur" et ainsi sauver 230 emplois, a nommé deux mandataires judiciaires.

On s'est tous amusés, à la cantine, à lire son "âge" dans le fond d'un verre Duralex. En grande difficulté financière, le verrier français a été placé, mercredi 24 avril, en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois, par le tribunal de commerce d'Orléans.

Au cours d'une audience, demandée par l'entreprise fleuron du verre tricolore elle-même, qui a duré un peu plus d'une heure, la justice a nommé deux mandataires judiciaires, et renvoyé à une nouvelle date d'audience au 5 juin. "Le tribunal espère trouver un repreneur" pour la société française, a expliqué à la presse un magistrat.

À l'audience, au cours de laquelle les juges professionnels ont entendu à tour de rôle deux élus du Comité social et économique (CSE) par syndicat représentatif, ainsi que la direction de Duralex, les salariés "ont demandé des explications, qu'on attend toujours", a commenté auprès de l'AFP François Dufranne, salarié de Duralex depuis 1992 et élu CGT. En attendant la prochaine audience, les deux mandataires nommés "vont faire l'état des lieux", a poursuivi le syndicaliste. "On en saura plus après. Ils essayent de faire le possible pour nous", a-t-il ajouté, précisant que les 230 salariés allaient "pouvoir continuer à travailler".

230 emplois à sauver

À l'extérieur du tribunal, une dizaine de militants de la CGT s'étaient réunis pour apporter leur soutien aux salariés de Duralex, asphyxié par la flambée des prix de l'énergie. La célèbre verrerie du Loiret était contrainte de mettre à l'arrêt le four de son usine historique durant cinq mois, avant de le rallumer en avril 2023 après avoir été sauvée temporairement par un prêt de 15 millions d'euros de l'État.

"Duralex est en difficulté depuis pas mal d'années", a concédé la nouvelle PDG, Géraldine Fiacre, dans un entretien au quotidien régional La République du Centre. "En 2021, nous avions un beau projet verrier, mais la crise énergétique a été le plus gros frein qui a entraîné la mise en veille du four", a rappelé la dirigeante, dont l'entreprise a "subi une forte chute de la consommation" en 2023.

"Le problème, c'est qu'on commence à s'habituer", s'est désolé de son côté le délégué Force ouvrière (FO) Gualter Teixeira, 50 ans dont la moitié passée dans l'usine située à La Chapelle-Saint-Mesmin. Pour lui, la situation relève d'"un problème de gestion de la société", dont "les coûts fixes de 2,5 millions d'euros mensuels" sont trop importants.

