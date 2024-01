Un patron de TPE-PME sur cinq gagne moins qu'un Smic, selon une étude de la CPME

Une enquête de la CPME, publiée jeudi 4 janvier, révèle qu'un dirigeant de TPE-PME sur cinq gagne moins qu'un Smic, soit moins de 1400 euros nets par mois. "Non, les chefs d'entreprise ne s'en 'mettent pas plein les poches' !", lance l'organisation patronale.

Moins de 1400 euros nets par mois. Un dirigeant de TPE-PME sur cinq perçoit une rémunération mensuelle nette inférieure à un Smic, selon une étude menée auprès de 1331 patrons et mise en ligne, jeudi 4 janvier, par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), qui veut battre en brèche l'image du patron grassement rémunéré.

Selon cette enquête, la rémunération des autres entrepreneurs est comprise entre 1400 et 2600 euros mensuels pour 31% des répondants, entre 2600 et 4000 euros pour 25% d'entre eux et supérieure à 4000 euros pour ceux qui restent (25%).

"Le résultat est sans appel : non, les chefs d'entreprise ne s'en 'mettent pas plein les poches' !", commente la CPME dans un communiqué. "Il est parfois bon de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise sur le dos desquels les règles et contraintes s'accumulent", souligne l'organisation patronale française, qui compte 243.000 adhérents employant 4 millions de salariés. "Une TPE/PME n'est pas une grande entreprise en modèle réduit", conclut-elle.

Au 1ᵉʳ janvier, le salaire minimum de croissance (Smic) a été revalorisé de façon automatique de 1,13% du fait de la hausse des prix. Il est passé de 1383,08 euros nets mensuels à 1398,69 euros, soit une augmentation de 15,61 euros nets par mois.