Entreprises : les faillites en hausse au 2e trimestre, un nombre record d'emplois menacés

Si la crise sanitaire ne semble plus qu'un lointain souvenir, ses conséquences n'en finissent pas pour les entreprises. Une étude du cabinet privé Altares publiée ce mercredi 12 juillet note ainsi que 13.266 procédures de défaillances ont été enregistrées durant le 2e trimestre 2023, entre le 1er avril et le 30 juin, soit une hausse de 35% par rapport à juin 2022 et un taux qui dépasse les niveaux atteints avant la crise sanitaire.

Il s'agit ainsi du plus lourd bilan pour un 2e trimestre depuis 2016, une période marquée par les crises financières et européennes. Par ailleurs, avec ces faillites, ce sont 55.700 emplois, rien que ce trimestre, qui seraient menacés, un seuil jamais observé depuis 2014.